Тело 13-летней девочки нашли в частном доме в Новой Москве после пожара

Тело 13-летней девочки было обнаружено после пожара, произошедшего в частном доме в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В ТиНАО семь человек пострадали при возгорании жилого дома

По данным ведомства, трагедия произошла в доме на ул. Светлая в посёлке Краснопахорское. Отмечается, что по результатам проверки было возбуждено дело.

«Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности», - добавили в прокуратуре.

Ранее два гражданина России погибли в результате пожара в хостеле в Алма-Ате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: epp.genproc.gov.ru
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