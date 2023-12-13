Тело 13-летней девочки нашли в частном доме в Новой Москве после пожара

По данным ведомства, трагедия произошла в доме на ул. Светлая в посёлке Краснопахорское. Отмечается, что по результатам проверки было возбуждено дело.

«Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности», - добавили в прокуратуре.

Ранее два гражданина России погибли в результате пожара в хостеле в Алма-Ате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

