Тело 13-летней девочки нашли в частном доме в Новой Москве после пожара
13 декабря 202318:53
Тело 13-летней девочки было обнаружено после пожара, произошедшего в частном доме в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным ведомства, трагедия произошла в доме на ул. Светлая в посёлке Краснопахорское. Отмечается, что по результатам проверки было возбуждено дело.
«Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности», - добавили в прокуратуре.
Ранее два гражданина России погибли в результате пожара в хостеле в Алма-Ате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru