В ТиНАО семь человек пострадали при возгорании жилого дома
Семь человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в результате возгорания жилого дома в СНТ «Ватутинки» поселка Киевский в ТиНАО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
Общая площадь возгорания в двухэтажном доме составила 100 квадратных метров.
«В данный момент пожар ликвидирован», — отметил собеседник агентства.
Всех пострадавших госпитализировали, пишет RT.
Ранее пожар произошел в пятиэтажном доме в Иркутске, в результате ЧП погибли двое взрослых и девятилетний ребенок, напоминает «Свободная пресса». Двоих детей в возрасте четырех и семи лет госпитализировали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru