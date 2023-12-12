В ТиНАО семь человек пострадали при возгорании жилого дома

Семь человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в результате возгорания жилого дома в СНТ «Ватутинки» поселка Киевский в ТиНАО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

В одном из жилых домов Сыктывкара произошел крупный пожар

Общая площадь возгорания в двухэтажном доме составила 100 квадратных метров.

«В данный момент пожар ликвидирован», — отметил собеседник агентства.

Всех пострадавших госпитализировали, пишет RT.

Ранее пожар произошел в пятиэтажном доме в Иркутске, в результате ЧП погибли двое взрослых и девятилетний ребенок, напоминает «Свободная пресса». Двоих детей в возрасте четырех и семи лет госпитализировали.

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ФОТО: РИА Новости
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