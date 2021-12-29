Тело 11-летнего мальчика нашли на улице в Подмосковье

Тело 11-летнего мальчика нашли на улице в Дубне. Об этом сообщил официальный Telegram-канал прокуратуры Московской области.

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Отмечается, что он был найден на улице Программистов вечером 28 декабря.

Прокуратура уже начала проверку по факту смерти ребенка. После ее проведения правоохранительные органы оценят действия родителей подростка по исполнению ими родительских обязанностей, а также выполнение требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:РодителиПрокуратураРебенокСмертьПодмосковье
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