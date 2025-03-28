При землетрясении в Мьянме погибли 144 человека

«В общей сложности 144 человека погибли… 432 человека получили ранения в муниципальном районе Нейпьидо... 300 человек в Сагаинге и Кьяуксе все еще считаются пропавшими, а всего 732 человека получили ранения», - указал Мин Аун Хлайн.

По словам премьера, в некоторых местах специалисты продолжают спасательные работы в обрушившихся зданиях. Власти ожидают роста числа погибших и пострадавших.

Ранее в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7, толчки ощущались в ряде других стран, включая Таиланд, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

