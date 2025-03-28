При землетрясении в Мьянме погибли 144 человека
Более 140 человек погибли в результате землетрясения в Мьянме, число жертв может увеличиться. Об этом заявил глава государственного административного совета страны, премьер-министр, старший генерал Мин Аун Хлайн в обращении к гражданам.
«В общей сложности 144 человека погибли… 432 человека получили ранения в муниципальном районе Нейпьидо... 300 человек в Сагаинге и Кьяуксе все еще считаются пропавшими, а всего 732 человека получили ранения», - указал Мин Аун Хлайн.
По словам премьера, в некоторых местах специалисты продолжают спасательные работы в обрушившихся зданиях. Власти ожидают роста числа погибших и пострадавших.
Ранее в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7, толчки ощущались в ряде других стран, включая Таиланд, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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