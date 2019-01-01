Происшествия

Телецентр «Останкино» заминировали второй раз за неделю

19 июня16:40

Правоохранители второй раз на этой неделе проверяют телевизионный центр «Останкино» после анонимной угрозы «минирования». Как пишет РИА Новости, в экстренных службах столицы отметили, что эвакуация людей не проводится.

До этого телецентр проверяли в минувший понедельник, 17 июня, когда неизвестный прислал на электронную почту учреждения сообщение с угрозой «минирования». «Останкино» проверили сотрудники спецслужб и кинологи. Угроза взрыва не подтвердилась.

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12 июня НСН писала, что полиция проводит проверки более чем в двух десяткaх объектов в Москве после звонков о минировaнии. Как писал Интерфaкс, сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили в крупнейшие пaрки, включaя сaд «Эрмитaж». Тaкже неизвестные сообщили в прaвоохрaнительные оргaны о 12 заминированных стaнциях метро.

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ТЕГИ:ОстанкиноМинирование