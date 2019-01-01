Телецентр «Останкино» заминировали второй раз за неделю

Правоохранители второй раз на этой неделе проверяют телевизионный центр «Останкино» после анонимной угрозы «минирования». Как пишет РИА Новости, в экстренных службах столицы отметили, что эвакуация людей не проводится.

До этого телецентр проверяли в минувший понедельник, 17 июня, когда неизвестный прислал на электронную почту учреждения сообщение с угрозой «минирования». «Останкино» проверили сотрудники спецслужб и кинологи. Угроза взрыва не подтвердилась.