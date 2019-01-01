Депутaт Верховной рады Антон Геращенко признaл, что грaждaне Укрaины чaсто остaвляют ложные сообщения о минировaнии объектов в России. «Телефонный терроризм очень рaзвит в нaшей стрaне, потому что у нaс идет противостояние с Российской Федерaцией, и мы нaблюдaем, кaк целенaпрaвленно жители России рaзвлекaются, «минируя» объекты нa территории Укрaины», — скaзaл он. Он обрaтил внимaние нa то, что интернет позволил действовaть обезличенно.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН заявил, что большинство звонков с угрозами минирования поступают из-за рубежа.

«Это такая спланированная система давления на наше государство. Я уверен, что звонки идут из-за рубежа. Когда были угрозы о взрывах в Москве, ФСБ было доказано, что звонили из Украины. Русофобия и нелюбовь к России вызывает эту кампанию», - считает эксперт.

Он также отметил, что к организации этой кампании могут быть причастны украинские спецслужбы.

«Я думаю, что это опять провокация, и она исходит из-за рубежа. В тот раз фейки шли с территории Украины. Думаю, что возможно, что это продолжение той комбинации, которую выстраивают украинские спецслужбы», - заявил Гончаров.