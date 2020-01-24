Телецентр «Останкино» в Москве «заминирован». Идёт проверка
Анонимные сообщения о «минировании» поступили в адрес более 250 объектов в Москве, в их числе телецентр «Останкино», суды, школы и различные социальные объекты, об этом сообщает РИА Новости. Источник подчёркивает, что сотрудники оперативных служб уже приступили к проверкам.
Накануне НСН писала, что ФСБ обнаружила сервис, с которого тысячами рассылаются сообщения о «минировании» российских судов, школ, больниц и других социальных учреждений. Спецслужбы выяснили, что он находится в Нидерландах, пишет АГН Москва. В ведомстве сообщили, что с 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами минирования, отмечает Газета.ру.
Очередная волна «минирований» в разных городах России началась в конце прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. В ходе проверок были эвакуированы тысячи человек.
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