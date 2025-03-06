Телетрап повредил двигатель самолета во Внуково
Двигатель самолёта зарубежной авиакомпании был повреждён телетрапом в аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что речь идёт о лайнере, который должен был вылететь из Москвы в Ташкент. Телетрапом был повреждён левый двигатель воздушного судна.
«Борт находится в аэропорту Внуково, производится оценка его технического состояния... Проводится проверка в сфере безопасности движения воздушного транспорта», - гвоорится в сообщении.
Ранее несколько российских аэропортов, в том числе Внуково, попали в 16-й пакета антироссийских санкций ЕС, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские военные впервые уничтожили в зоне СВО установку Drone Dome
- В Госдуме объяснили, почему депутаты перестали публиковать декларации о доходах
- Телетрап повредил двигатель самолета во Внуково
- Маск затанцевал от предложенной конгрессменами идеи расширения полномочий DOGE
- Адвокат защитил Киркорова, раскритикованного за награду «Певец года»
- Мирная жительница пострадала при ночной атаке на Белгородскую область
- Депутаты Госдумы заявили, что их стали атаковать мошенники
- Банкомат взорвался в отделении «Газпромбанка» в ТЦ «Свиблово» в Москве
- Юрист Русяев допустил, что Калюжный не избежит наказания за уклонение от службы
- Порошенко признал, что работает с американскими партнерами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru