Телетрап повредил двигатель самолета во Внуково

Двигатель самолёта зарубежной авиакомпании был повреждён телетрапом в аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

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В ведомстве уточнили, что речь идёт о лайнере, который должен был вылететь из Москвы в Ташкент. Телетрапом был повреждён левый двигатель воздушного судна.

«Борт находится в аэропорту Внуково, производится оценка его технического состояния... Проводится проверка в сфере безопасности движения воздушного транспорта», - гвоорится в сообщении.

Ранее несколько российских аэропортов, в том числе Внуково, попали в 16-й пакета антироссийских санкций ЕС, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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