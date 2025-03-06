Телетрап повредил двигатель самолета во Внуково

В ведомстве уточнили, что речь идёт о лайнере, который должен был вылететь из Москвы в Ташкент. Телетрапом был повреждён левый двигатель воздушного судна.

«Борт находится в аэропорту Внуково, производится оценка его технического состояния... Проводится проверка в сфере безопасности движения воздушного транспорта», - гвоорится в сообщении.

Ранее несколько российских аэропортов, в том числе Внуково, попали в 16-й пакета антироссийских санкций ЕС, сообщает RT.

