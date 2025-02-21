ФАС возбудила дела из-за высоких цен на воду в аэропорту «Внуково»
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве начало расследование против компании ООО «Регстаэр-М», оператора магазинов в аэропорту Внуково, по подозрению в установлении монопольно высоких цен на питьевую воду в «стерильных» зонах.
Как сообщается в пресс-релизе, антимонопольная служба проверит обоснованность ценообразования на воду в зонах внутренних и международных вылетов аэропорта.
В случае подтверждения нарушения антимонопольного законодательства компании могут быть выданы предписания о снижении цен и наложены штрафы.
В ноябре 2024 года УФАС организовало проверку из-за высоких цен на бутилированную воду в зоне международных вылетов Внуково. В ходе проверки были обнаружены торговые точки, где вода объемом 0,5-0,6 литра продавалась по цене от 150 рублей, в то время как за пределами аэропорта аналогичная вода стоит не более 70 рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru