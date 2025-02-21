ФАС возбудила дела из-за высоких цен на воду в аэропорту «Внуково»

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве начало расследование против компании ООО «Регстаэр-М», оператора магазинов в аэропорту Внуково, по подозрению в установлении монопольно высоких цен на питьевую воду в «стерильных» зонах.

Как сообщается в пресс-релизе, антимонопольная служба проверит обоснованность ценообразования на воду в зонах внутренних и международных вылетов аэропорта.