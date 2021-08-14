На Камчатке нашли тела трех погибших при крушении Ми-8
Тела трех человек, в том числе пилота, обнаружили на дне Курильского озера на Камчатке рядом с упавшим вертолетом Ми-8 нашли тела трех человек. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Ранее стало известно, что несколько тел туристов обнаружили рядом с фюзеляжем вертолета, их количество не уточнялось.
«Поисковая операция на Курильском озере продолжается силами МЧС, Минобороны, Кроноцкого заповедника, Камчатского края. На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела еще двух человек», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Вертолет Ми-8 с туристами на борту в четверг потерпел крушение на Камчатке. На борту находились 16 человек, спастись удалось только половине из них. На месте крушения работают спасатели и военные водолазы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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