Тела трех мужчин обнаружили после столкновения катера с баржей на Волге

На Волге в Самарской области были обнаружены тела трех мужчин в катере, который искали с 14 августа после его столкновения с баржей. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Отмечается, что судно было найдено в 2 км от места столкновения, в 500 метрах от причала речного вокзала Самары.

Согласно следователям, инцидент произошел 14 августа вечером. Катер затонул после столкновения, находившиеся на нем люди считались пропавшими без вести.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВолгаСамарская Область
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