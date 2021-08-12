Судно с туристами затонуло в Греции
Маломерное судно с 18 туристами затонуло в Греции в районе острова Милос в Эгейском море. Об этом сообщает телеканал ERT1.
По информации администрации порта Милос, ЧП лучилось в 16 морских милях к северо-западу от острова. Тип судна пока не называется. По предварительным данным, речь идёт о яхте или другом парусном плавательном средстве.
Пассажиры оказались в воде. Начата масштабная операция по их спасению. К месту происшествия вылетели два вертолета ВВС и ВМС Греции, туда же следуют катера береговой охраны, суда рыбаков.
О гражданстве туристов, оказавшихся в воде, информация не поступала.
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