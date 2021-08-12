Судно с туристами затонуло в Греции

Маломерное судно с 18 туристами затонуло в Греции в районе острова Милос в Эгейском море. Об этом сообщает телеканал ERT1.

По информации администрации порта Милос, ЧП лучилось в 16 морских милях к северо-западу от острова. Тип судна пока не называется. По предварительным данным, речь идёт о яхте или другом парусном плавательном средстве.

Пассажиры оказались в воде. Начата масштабная операция по их спасению. К месту происшествия вылетели два вертолета ВВС и ВМС Греции, туда же следуют катера береговой охраны, суда рыбаков.

О гражданстве туристов, оказавшихся в воде, информация не поступала.

