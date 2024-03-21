Тела погибших при сходе лавины туристов доставили в город Елизово

На Камчатке тела туристов, погибших при сходе лавины, эвакуированы с места происшествия и доставлены в город Елизово, сообщает пресс-служба управления МЧС России по краю.

На Камчатке нашли тело второго туриста, попавшего под лавину

Ранее в МЧС заявили, что на Камчатке лавиной накрыло зарегистрированную тургруппу из 11 человек, которая совершала ски-тур в районе перевала Красноармейского. Выбраться смогли девять человек.

Под лавиной погибли 44-летняя женщина и 19-летний юноша, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
ТЕГИ:ТуристыКамчатка

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