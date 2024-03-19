На Камчатке нашли тело второго туриста, попавшего под лавину

В Елизовском районе Камчатки найдено тело второго туриста, попавшего в лавину у перевала Красноармейский, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

На Камчатке два человека пропали после схода лавины

Это 19-летний молодой человек. По словам спасателей, поисковые работы осложнял сильный ветер и низовая метель.

Днем ранее было найдено тело первой жертвы.

Ранее в МЧС заявили, что на Камчатке лавиной накрыло зарегистрированную тургруппу из 11 человек, которая совершала ски-тур в районе перевала Красноармейского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛавинаКамчаткаТуристыСпасателиМЧС РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры