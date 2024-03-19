На Камчатке нашли тело второго туриста, попавшего под лавину
19 марта 202404:31
В Елизовском районе Камчатки найдено тело второго туриста, попавшего в лавину у перевала Красноармейский, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
Это 19-летний молодой человек. По словам спасателей, поисковые работы осложнял сильный ветер и низовая метель.
Днем ранее было найдено тело первой жертвы.
Ранее в МЧС заявили, что на Камчатке лавиной накрыло зарегистрированную тургруппу из 11 человек, которая совершала ски-тур в районе перевала Красноармейского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Камчатке нашли тело второго туриста, попавшего под лавину
- В администрации США заявили, что были не в курсе темы обмена Навального
- Маск: Байден не борется с преступностью мигрантов
- Боррель: Украина запросила срочную помощь у США и ЕС
- Эрдоган поздравил Путина с победой на президентских выборах
- Вертолет МЧС со спасателями вылетел в Приамурье после обвала на руднике
- В Казани 40 человек заболели сальмонеллезом
- Под завалами на руднике в Приамурье могут находиться 15 человек
- Подросток погиб при взрыве украинского боеприпаса в Горловке
- В США назвали реальностью президентство Путина в России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru