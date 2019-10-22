Тела погибших на руднике «Таймырский» подняты на поверхность

22 октября 201918:56

Тела рабочих, погибших на руднике «Таймырский» ГМК «Норильский никель», подняты на поверхность. Как пишет РИА Новости, об этом заявил представитель Заполярного филиала «Норникеля» Михаил Демьянов. Он также отметил, что в настоящий момент спасатели выясняют, что могло привести к гибели рабочих.

Как напоминает РИА ФАН, ранее сегодня на руднике без признаков жизни тела были обнаружены тела трёх работников. Позже в СМИ появилась версия, что погибшие отравились метаном. Представитель «Норникеля» в свою очередь заявил, что выход этого газа на руднике маловероятен, так как это не угольная шахта.

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В январе этого года стало известно, что следствие проводят проверку по факту гибели двух человек в одном из штреков шахты АО «Ново-Широкинский рудник», расположенной в селе Широкая Газимуро-Заводского района. Как отмечает Интерфакс, также были установлены личности погибших. Жертвам оказались 22-летний рабочий шахты и 25-летняя маркшейдер. Молодые люди утром пошли обследовать штрек, где накануне производились плановые взрывные работы. Причиной гибели, по предварительным данным, стало отравление угарным газом.



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ФОТО: РИА Новости/ Павел Лисицын
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