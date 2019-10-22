Тела погибших на руднике «Таймырский» подняты на поверхность

Тела рабочих, погибших на руднике «Таймырский» ГМК «Норильский никель», подняты на поверхность. Как пишет РИА Новости, об этом заявил представитель Заполярного филиала «Норникеля» Михаил Демьянов. Он также отметил, что в настоящий момент спасатели выясняют, что могло привести к гибели рабочих.

Как напоминает РИА ФАН, ранее сегодня на руднике без признаков жизни тела были обнаружены тела трёх работников. Позже в СМИ появилась версия, что погибшие отравились метаном. Представитель «Норникеля» в свою очередь заявил, что выход этого газа на руднике маловероятен, так как это не угольная шахта.