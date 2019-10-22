Тела погибших на руднике «Таймырский» подняты на поверхность
Тела рабочих, погибших на руднике «Таймырский» ГМК «Норильский никель», подняты на поверхность. Как пишет РИА Новости, об этом заявил представитель Заполярного филиала «Норникеля» Михаил Демьянов. Он также отметил, что в настоящий момент спасатели выясняют, что могло привести к гибели рабочих.
Как напоминает РИА ФАН, ранее сегодня на руднике без признаков жизни тела были обнаружены тела трёх работников. Позже в СМИ появилась версия, что погибшие отравились метаном. Представитель «Норникеля» в свою очередь заявил, что выход этого газа на руднике маловероятен, так как это не угольная шахта.
В январе этого года стало известно, что следствие проводят проверку по факту гибели двух человек в одном из штреков шахты АО «Ново-Широкинский рудник», расположенной в селе Широкая Газимуро-Заводского района. Как отмечает Интерфакс, также были установлены личности погибших. Жертвам оказались 22-летний рабочий шахты и 25-летняя маркшейдер. Молодые люди утром пошли обследовать штрек, где накануне производились плановые взрывные работы. Причиной гибели, по предварительным данным, стало отравление угарным газом.
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