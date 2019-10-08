Экс-директор рудника «Мир» найден мертвым спустя сутки после ареста

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Бесплатную прививку от гриппа в Москве уже сделали более полутора миллионов человек

Первая школа по уходу за тяжелобольными пациентами открылась в городской больнице №13

В сентябре более 900 тысяч москвичей проверяли оценки детей в «МЭШ»