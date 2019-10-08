Экс-директор рудника «Мир» найден мертвым спустя сутки после ареста

8 октября 201910:43

Бывший директор рудника «Мир» в Якутии Алексей Бурксер найден мертвым в следственном изоляторе, сообщает РИА Новости.

В региональном ФСИН и Следственном комитете заявили, что Бурксер, вероятнее всего, свел счеты с жизнью. Его тело обнаружил сотрудник СИЗО. По факту инцидента начата проверка.

Ранее суд отправил Бурксера бывшего и. о. главного инженера рудника Александра Манна под арест в рамках уголовного дела об аварии в августе 2017 года. Тогда в результате ЧП погибли восемь шахтеров.

Их обвинили в том, что они знали об аварийной ситуации на руднике, однако не остановили его работу, сообщает RT.

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