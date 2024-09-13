Учебно-боевой самолет потерпел крушение в Болгарии
В Болгарии потерпел крушение учебно-боевой самолёт L-39 ZA. Об этом со ссылкой на Минобороны страны сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА).
Уточняется, что инцидент произошёл во время репетиции к авиашоу. В этой связи исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов принял решение об отмене мероприятия на авиабазе «Граф-Игнатиево».
«Приняты меры по локализации пожаров, возникших в результате крушения, и установлению его причин», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полёта, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru