Учебно-боевой самолет потерпел крушение в Болгарии

Уточняется, что инцидент произошёл во время репетиции к авиашоу. В этой связи исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов принял решение об отмене мероприятия на авиабазе «Граф-Игнатиево».

«Приняты меры по локализации пожаров, возникших в результате крушения, и установлению его причин», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полёта, сообщает RT.

