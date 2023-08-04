Тела мужчины и женщины нашли в реке в Иркутской области

В июле в Киренском районе области пропали 55-летний мужчина, его 46-летняя жена и их 5-летний внук, отправившиеся на рыбалку на моторной лодке по реке Лена, напоминает телеканал «360». Полиция начала поиски семьи.

Как отметили в региональном ГУ МВД, информация об обнаружении в реке тела человека поступила правоохранителям в ночь на 4 августа.

«На место ... выдвинулись сотрудники полиции и следственного комитета. В настоящее время они добрались до места и подтвердили факт обнаружения тел мужчины и женщины», — указали в ведомстве.

Правоохранители проводят проверку личности тел, найденных в реке Чучуй.

Ранее в Новом Уренгое на слиянии рек Седэ-Яхи и Ево-Яхи обнаружили тело человека и металлоконструкцию от летательного аппарата. По предварительным данным, это останки парапланериста, пропавшего год назад, пишет Ura.ru.

