Тела мужчины и женщины нашли в реке в Иркутской области
Тела мужчины и женщины обнаружили в реке Чучуй в Иркутской области в зоне поисков пропавшей ранее семейной пары с внуком. Об этом сообщили в главном управлении МВД по региону.
В июле в Киренском районе области пропали 55-летний мужчина, его 46-летняя жена и их 5-летний внук, отправившиеся на рыбалку на моторной лодке по реке Лена, напоминает телеканал «360». Полиция начала поиски семьи.
Как отметили в региональном ГУ МВД, информация об обнаружении в реке тела человека поступила правоохранителям в ночь на 4 августа.
«На место ... выдвинулись сотрудники полиции и следственного комитета. В настоящее время они добрались до места и подтвердили факт обнаружения тел мужчины и женщины», — указали в ведомстве.
Правоохранители проводят проверку личности тел, найденных в реке Чучуй.
Ранее в Новом Уренгое на слиянии рек Седэ-Яхи и Ево-Яхи обнаружили тело человека и металлоконструкцию от летательного аппарата. По предварительным данным, это останки парапланериста, пропавшего год назад, пишет Ura.ru.
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