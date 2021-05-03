Тела еще двух рыбаков нашли в Баренцевом море

Отмечается, что к настоящему моменту были обнаружены пять тел рыбаков из шести. Спасатели продолжают поиски еще одного мужчины.

Ранее в субботу стало известно о пропаже шестерых рыбаков, вышедших в море на трех маломерных судах в Кольском заливе в Мурманской области. Вечером того же дня были обнаружены тела трех мужчин. Причиной гибели стал шторм на море.

