Тела еще двух рыбаков нашли в Баренцевом море

Тела еще двух рыбаков были обнаружены в акватории Баренцева моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северо-западном СУ на транспорта СК РФ.

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Отмечается, что к настоящему моменту были обнаружены пять тел рыбаков из шести. Спасатели продолжают поиски еще одного мужчины.

Ранее в субботу стало известно о пропаже шестерых рыбаков, вышедших в море на трех маломерных судах в Кольском заливе в Мурманской области. Вечером того же дня были обнаружены тела трех мужчин. Причиной гибели стал шторм на море.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мурманская ОбластьРыбаки
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