Тела двух умерших в гостинице Ташкента россиян отправили на родину

Двух россиян, которые скончались в отеле Ташкента, среди которых журналистка Инесса Паперная, отправили в Россию, сообщили РИА Новости со ссылкой на генпрокуратуру Узбекистана.

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Ранее стало известно, что в номере гостиницы в Ташкенте из-за отравления неизвестным веществом погибла российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник.

В генпрокуратуре уточнили, что тела россиян отправили авиарейсом в 10:00 (8:00 по мск).

По факту смерти россиян возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», проводится судебно-медицинская экспертиза, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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