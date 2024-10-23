Тела двух умерших в гостинице Ташкента россиян отправили на родину

Второй день саммита БРИКС открывается в Казани СМИ: Владимир Зеленский предлагает взаимно отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры Новая ракета «Вихрь» успешно поразила беспилотник противника Парламент Армении ратифицировал положение о совместной работе комиссий по делимитации границы с Азербайджаном Генпрокурор Техаса подал в суд на администрацию Джо Байдена из-за не подтверждённого статуса сотен тысяч избирателей в штате