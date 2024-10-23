Шесть человек погибли при нападении на автобус в Папуа-Новой Гвинее
Автобус попал в засаду в Папуа-Новой Гвинее, при нападении вооруженных людей погибли шесть человек. Об этом пишет местное издание Post Courier, ссылаясь на данные полиции.
Инцидент произошел в районе города Поргера в провинции Энга. Предположительно, неизвестные расстреляли автобус на 30 мест.
«Подтверждено, что убиты шесть человек, еще 19 находятся в тяжелом состоянии», — рассказал комиссар полиции Дэвид Мэннинг.
Отмечается, что тела погибших доставили в больницу.
Ранее в Ингушетии неустановленные лица обстреляли полицейскую машину, при нападении погибли три человека, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru