Шесть человек погибли при нападении на автобус в Папуа-Новой Гвинее

Автобус попал в засаду в Папуа-Новой Гвинее, при нападении вооруженных людей погибли шесть человек. Об этом пишет местное издание Post Courier, ссылаясь на данные полиции.

Инцидент произошел в районе города Поргера в провинции Энга. Предположительно, неизвестные расстреляли автобус на 30 мест.

«Подтверждено, что убиты шесть человек, еще 19 находятся в тяжелом состоянии», — рассказал комиссар полиции Дэвид Мэннинг.

Отмечается, что тела погибших доставили в больницу.

Ранее в Ингушетии неустановленные лица обстреляли полицейскую машину, при нападении погибли три человека, напоминает 360.ru.

