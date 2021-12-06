Тела двух рабочих были найдены в коммерческой организации Москвы

Тела двух мужчин были найдены на территории коммерческой организации на шоссе Энтузиастов в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале Прокуратуры столицы.

По предварительной информации, тела рабочих были обнаружены утром 6 декабря в самодельной бане. По данным источника, погибшие мужчины предоставляли услуги по бурению скважин.