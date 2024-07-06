Тела двух погибших нашли после взрыва на насосной станции в Волгограде

В результате взрыва в квартирах близлежащих домов выбило окна, также обломками бетона повредило машины.

По предварительной информации, причиной взрыва стали нарушения при сварочных работах, отметили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ».

В администрации города добавили, что был создан оперативный штаб.

Ранее электровелосипед взорвался в одной из квартир пятиэтажного дома в центре Саратова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

