Тела двух погибших нашли после взрыва на насосной станции в Волгограде

Тела двух погибших найдены после взрыва на насосной станции в Волгограде, сообщили в Следственном комитете России.

Взрыв на яхте произошел в морском порту Сочи

В результате взрыва в квартирах близлежащих домов выбило окна, также обломками бетона повредило машины.

По предварительной информации, причиной взрыва стали нарушения при сварочных работах, отметили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ».

В администрации города добавили, что был создан оперативный штаб.

Ранее электровелосипед взорвался в одной из квартир пятиэтажного дома в центре Саратова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВолгоградВзрывПогибшиеСледственный Комитет

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