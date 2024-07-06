Тела двух погибших нашли после взрыва на насосной станции в Волгограде
Тела двух погибших найдены после взрыва на насосной станции в Волгограде, сообщили в Следственном комитете России.
В результате взрыва в квартирах близлежащих домов выбило окна, также обломками бетона повредило машины.
По предварительной информации, причиной взрыва стали нарушения при сварочных работах, отметили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ».
В администрации города добавили, что был создан оперативный штаб.
Ранее электровелосипед взорвался в одной из квартир пятиэтажного дома в центре Саратова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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