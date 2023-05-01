Тела двух мужчин нашли в хостеле на западе Москвы

Утром 1 мая в хостеле на улице 50 лет Октября в Москве были обнаружены тела двух мужчин, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В ТПП обвинили чиновников в том, что они закрывают глаза на нарушения в хостелах

Уточняется, что тела мужчин в возрасте 21 и 22 лет без видимых телесных повреждений были найдены в разных номерах.

«Точная причина смерти мужчин будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», - указали в прокуратуре.

Ранее в одном из хостелов в Москве вспыхнул пожар, сотрудникам МЧС удалось спасти семь постояльцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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