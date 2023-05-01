Тела двух мужчин нашли в хостеле на западе Москвы
1 мая 202313:16
Утром 1 мая в хостеле на улице 50 лет Октября в Москве были обнаружены тела двух мужчин, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Уточняется, что тела мужчин в возрасте 21 и 22 лет без видимых телесных повреждений были найдены в разных номерах.
«Точная причина смерти мужчин будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», - указали в прокуратуре.
Ранее в одном из хостелов в Москве вспыхнул пожар, сотрудникам МЧС удалось спасти семь постояльцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 242 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 681 / сут.
- Тела двух мужчин нашли в хостеле на западе Москвы
- Скрытые агенты ВСУ? В Брянской области новый крупный взрыв - на железной дороге
- Рогов: Удар по Павлограду лишил ресурсов для наступления три бригады ВСУ
- Уголовное дело о диверсии возбудили после подрыва ЛЭП в Ленинградской области
- Президенты США и Филиппин обсудят военное сотрудничество
- Россия приостановила подачу газа в Армению до 4 мая
- СМИ: В Восточной Европе усилился рост преступности из-за Украины
- Опасность взрывов сняли, дорогу перекрыли. В Ленобласти идет проверка после взрыва ЛЭП
- Крупный пожар в Забайкалье локализовали
- Экс-разведчик Риттер: Возможное наступление ВСУ будет тяжелым
1 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru