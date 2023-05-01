Тела двух мужчин нашли в хостеле на западе Москвы

Уточняется, что тела мужчин в возрасте 21 и 22 лет без видимых телесных повреждений были найдены в разных номерах.

«Точная причина смерти мужчин будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», - указали в прокуратуре.

Ранее в одном из хостелов в Москве вспыхнул пожар, сотрудникам МЧС удалось спасти семь постояльцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».