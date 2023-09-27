Тела двух человек нашли в такси на востоке Москвы
Тела двух человек обнаружили в автомобиле такси в Измайловском проезде в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура.
«В припаркованном автомобиле такси на заднем сидении обнаружены тела 26-летнего водителя такси и его 23-летней знакомой без внешних признаков насильственной смерти», — отметили в ведомстве.
По данным прокуратуры, тела нашел брат водителя и сообщил о произошедшем правоохранителям. Причину смерти мужчины и женщины установит судебно-медицинская экспертиза.
Измайловская межрайонная прокуратура контролирует установления обстоятельств ЧП, ход и итоги процессуальной проверки.
Ранее в Сысерти Свердловской области обнаружили тело 46-летнего диспетчера управляющей компании, напоминает Ura.ru. По предварительным данным, мужчина погиб после падения с лестницы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru