Тела двоих пропавших при подтоплениях обнаружили в Туапсинском районе

Ранее в поселке Тюменский в реку Казачья щель смыло частный дом, внутри которого находились 23-летняя и 19-летняя девушки и 15-летний подросток. Кроме того, 67-летнего мужчину вместе с автомобилем ВАЗ смыло в море потоками воды. После ЧП Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, пишет RT.

«Двоих нашли в море погибшими», — сообщили в прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, были обнаружены девушка 2003 года рождения и мужчина 1956 года рождения.

