Тела двоих пропавших при подтоплениях обнаружили в Туапсинском районе
Тела двух человек, которых объявили пропавшими без вести после подтоплений в Туапсинском районе Краснодарского края, обнаружили в море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.
Ранее в поселке Тюменский в реку Казачья щель смыло частный дом, внутри которого находились 23-летняя и 19-летняя девушки и 15-летний подросток. Кроме того, 67-летнего мужчину вместе с автомобилем ВАЗ смыло в море потоками воды. После ЧП Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, пишет RT.
«Двоих нашли в море погибшими», — сообщили в прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, были обнаружены девушка 2003 года рождения и мужчина 1956 года рождения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru