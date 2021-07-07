Тела девяти погибших в катастрофе АН-2 на Камчатке найдены

Тела девяти погибших в результате крушения пассажирского самолёта АН-2 на Камчатке обнаружены на данный момент. Один человек опознан. Об этом сообщили в МЧС России.

В пресс-службе ведомства отметили, что по реальной погоде дополнительно к поискам погибших планируется привлечь водолазов, а также вертолет Ми-8.