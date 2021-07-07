Тела девяти погибших в катастрофе АН-2 на Камчатке найдены

Тела девяти погибших в результате крушения пассажирского самолёта АН-2 на Камчатке обнаружены на данный момент. Один человек опознан. Об этом сообщили в МЧС России.

В пресс-службе ведомства отметили, что по реальной погоде дополнительно к поискам погибших планируется привлечь водолазов, а также вертолет Ми-8.

Смертельный цейтнот. Что привело к трагедии Ан-26 на Камчатке

По данным СМИ, удалось опознать тело 17-летнего студента Артёма Т.

Самолет АН-2, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, разбился накануне при подлете к аэропорту поселка, сообщает RT. Всего на борту находились 28 человек, включая шесть членов экипажа. Все они погибли.

СК рассматривает несколько версий крушения Ан-26. Среди причин ошибка пилота, техническая неисправность, а также неблагоприятные погодные условия, сообщает РИА ФАН. В районе крушения в день трагедии дул сильный ветер.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КамчаткаАвиакатастрофа
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