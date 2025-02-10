Течь топлива обнаружили в направлявшемся в Анталью самолете
10 февраля 202515:53
В направлявшемся в Анталью из Сочи лайнере, принадлежащем авиакомпании «Азимут» (Россия), была обнаружена течь топлива из правого двигателя, сообщил Telegram-канал Aviaincident.
Отмечается, что инцидент произошел 9 февраля. О неисправности экипаж сообщил незадолго до вылета, самолет отбуксировали на стоянку.
Ранее у лайнера Airbus A320, принадлежащего авиакомпании S7 Airlines (Россия), отказал двигатель перед вылетом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru