Течь топлива обнаружили в направлявшемся в Анталью самолете

В направлявшемся в Анталью из Сочи лайнере, принадлежащем авиакомпании «Азимут» (Россия), была обнаружена течь топлива из правого двигателя, сообщил Telegram-канал Aviaincident.

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Отмечается, что инцидент произошел 9 февраля. О неисправности экипаж сообщил незадолго до вылета, самолет отбуксировали на стоянку.

Ранее у лайнера Airbus A320, принадлежащего авиакомпании S7 Airlines (Россия), отказал двигатель перед вылетом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
ТЕГИ:СочиПроисшествияСамолеты

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