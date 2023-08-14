ТАСС: Трое детей пострадали из-за взрыва неизвестного вещества в Саратовской области

Уточняется, что в результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Двое из них в состоянии средней степени тяжести, еще один - в легкой, пострадавший взрослый - в состоянии средней степени тяжести.



В пресс-службе прокуратуры Саратовской области сообщили ТАСС, что в многоквартирном доме, по предварительной информации, произошло воспламенение баллончика с дезодорантом.

Ранее стало известно, что четыре человека пострадали при взрыве газа в Дербенте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

