ТАСС: Трое детей пострадали из-за взрыва неизвестного вещества в Саратовской области

В Вольском районе Саратовской области прогремел взрыв неизвестного вещества, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

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Уточняется, что в результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Двое из них в состоянии средней степени тяжести, еще один - в легкой, пострадавший взрослый - в состоянии средней степени тяжести.

В пресс-службе прокуратуры Саратовской области сообщили ТАСС, что в многоквартирном доме, по предварительной информации, произошло воспламенение баллончика с дезодорантом.

Ранее стало известно, что четыре человека пострадали при взрыве газа в Дербенте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПострадавшиеСаратовская ОбластьВзрыв

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