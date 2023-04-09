ТАСС: на станции метро «Электрозаводская» произошло возгорание
В вагоне поезда на станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской (синей) линии произошло возгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
В столичном Департаменте транспорта уточнили, что движение поездов от «Партизанской» до «Курской» остановлено. Специалисты проверяют состав.
В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщили в ведомстве.
По состоянию на 19:20 мск движение на Арбатско-Покровской линии восстановили и ввели в график, заявил Дептранс.
Сбой в движении поездов произошел 28 марта на Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии, отмечает «Радиоточка НСН».
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