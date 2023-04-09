ТАСС: на станции метро «Электрозаводская» произошло возгорание

В вагоне поезда на станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской (синей) линии произошло возгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Возникшее в результате неисправности электроприбора возгорание в здании МО РФ ликвидировано

В столичном Департаменте транспорта уточнили, что движение поездов от «Партизанской» до «Курской» остановлено. Специалисты проверяют состав.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщили в ведомстве.

По состоянию на 19:20 мск движение на Арбатско-Покровской линии восстановили и ввели в график, заявил Дептранс.

Сбой в движении поездов произошел 28 марта на Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ВозгораниеМоскваМетро

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