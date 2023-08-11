ТАСС: Четверых пропавших после взрыва в Сергиевом Посаде нашли живыми

В Курской области силами ПВО сбиты два украинских БПЛА В Приморье из-за дождей от дороги оказались отрезаны семь населённых пунктов Два судна столкнулись на Неве у Стрелки Васильевского острова Чиновники и законодатели получат смартфоны и планшеты на базе ОС «Аврора» Один из основателей ВШЭ Игорь Липсиц уволился из вуза Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации 1000