ТАСС: Четверых пропавших после взрыва в Сергиевом Посаде нашли живыми
Четыре человека из числа пропавших без вести после взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде найдены живыми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Как отметил собеседник агентства, на месте ЧП завершили разбор завалов.
«Установлено местонахождение четырех человек, которые были в списке пропавших после взрыва», — рассказал источник.
Судьба еще восьми человек остается неизвестной.
Взрыв на территории ЗОМЗ произошел 9 августа, напоминает «Свободная пресса». Как уточнили в прокуратуре Московской области, ЧП произошло на складе пиротехники. По данным Минздрава, пострадали 80 человек, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ТАСС: Четверых пропавших после взрыва в Сергиевом Посаде нашли живыми
- «Стадия гниения»: Медведев заявил, что новые миллиарды долларов США не помогут Украине
- «Предложили вакансию мойщика»: Из ВШЭ уволился сооснователь вуза Игорь Липсиц
- «Ведомости»: Telegram вошел в топ-3 сервисов по объему трафика в России
- Росстат: Цены на туры в Турцию достигли максимума с 2001 года
- Володин: Госдума взяла на контроль проблему оздоровления Волги
- ПВО сбила два украинских беспилотника на подлете к Курску
- В результате лесных пожаров на Гавайях погибли 53 человека
- «Известия»: В Совфеде начали тестировать смартфоны на ОС «Аврора»
- Депутат Бессараб предложила сократить рабочую неделю до 36 часов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru