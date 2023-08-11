ТАСС: Четверых пропавших после взрыва в Сергиевом Посаде нашли живыми

Четыре человека из числа пропавших без вести после взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде найдены живыми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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Как отметил собеседник агентства, на месте ЧП завершили разбор завалов.

«Установлено местонахождение четырех человек, которые были в списке пропавших после взрыва», — рассказал источник.

Судьба еще восьми человек остается неизвестной.

Взрыв на территории ЗОМЗ произошел 9 августа, напоминает «Свободная пресса». Как уточнили в прокуратуре Московской области, ЧП произошло на складе пиротехники. По данным Минздрава, пострадали 80 человек, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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