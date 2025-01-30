Тарасова назвала «ужасной новостью» крушение в США самолета с фигуристами
30 января 202513:03
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала крушение самолета около Вашингтона.
Ранее стало известно, что на борту рухнувшего авиалайнера находились фигуристы из России.
«Смотрю телевизор, чтобы узнать новую информацию. Я звоню своим знакомым, ученикам. Алиса Ефимова — дома, Аннабель Морозова - дома», - сказала Тарасова в беседе с газетой «Известия».
Пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом Black Hawk над аэропортом имени Рональда Рейгана в 21:47 по местному времени (в 05:47 по мск). На борту упавшего авиалайнера были 60 пассажиров и четыре члена экипажа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru