Тарасова назвала «ужасной новостью» крушение в США самолета с фигуристами

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала крушение самолета около Вашингтона.

Выживших нет? Самолет с бывшими российскими фигуристами рухнул в Вашингтоне

Ранее стало известно, что на борту рухнувшего авиалайнера находились фигуристы из России.

«Смотрю телевизор, чтобы узнать новую информацию. Я звоню своим знакомым, ученикам. Алиса Ефимова — дома, Аннабель Морозова - дома», - сказала Тарасова в беседе с газетой «Известия».

Пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом Black Hawk над аэропортом имени Рональда Рейгана в 21:47 по местному времени (в 05:47 по мск). На борту упавшего авиалайнера были 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

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