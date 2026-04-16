Аль Бано заявил, что с радостью примет российский паспорт
Итальянский певец Аль Бано в интервью «Известиям» заявил, что готов стать гражданином РФ.
В беседе с изданием он отметил, что ощущает себя итальянцем, но при этом испытывает «искреннюю симпатию к России».
Аль Бано также указал, что если когда-нибудь ему поступит предложение получить российский паспорт, то он примет его «с радостью».
«В моей жизни уже был подобный опыт — я имел честь получить паспорт за особые заслуги перед албанским народом», - заключил певец.
Ранее Аль Бано отправился в тур по России. В апреле артист выступит в Москве, Новосибирске и Владивостоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
