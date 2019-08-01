Таможня Внукова изъяла шесть азиатских леопардовых котят

Азиатских леопардовых кошек на 1 миллион рублей изъяли сотрудники таможни в московском аэропорту Внуково. В пресс-службе Федеральной таможенной службы рассказали, что у пассажира были изъяты шесть кошек в возрасте от двух до четырех месяцев. Он привез их в багаже из Узбекистана. Животные перевозились в трех пластиковых корзинах, упакованных в полиэтиленовые пакеты. У владельца отсутствовали сертификаты на перевозку животных. Возбуждено уголовное дело о контрабанде особо ценных животных. Сейчас леопардовые котята находятся в Благотворительном фонде защиты животных «Бим».

