Таможенники обнаружили масонский знак у прилетевшего из Дубая в Москву пассажира
Масонский знак обнаружили в личных вещах прибывшего из Дубая пассажира сотрудники таможни в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщил Telegram-канал Федеральной таможенной службы.
Сообщается, что масонский знак Королевского ордена Шотландии находился среди 78 старинных монет XVIII-XX веков в одном из ботинок и в кармане куртки пассажира. По словам мужчины, он приобрел ценности для личного пользования на рынке в Йоханнесбурге (ЮАР) и не знал, что они подлежат декларированию.
Эксперты полагают, что 62 монеты были отчеканены в Мозамбике, ОАЭ, ЮАР, Великобритании и других государствах в прошлом столетии, еще 16 серебряных и медных монет были признаны культурными ценностями, для ввоза которых необходимо разрешение Минкультуры России.
Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды культурных ценностей.
Ранее сотрудники Пулковской таможни пресекли контрабанду мармеладных конфет с каннабисом, запрещенные вещества обнаружили у прилетевшего в Санкт-Петербург 38-летнего гражданина Германии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru