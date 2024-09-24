Таможенники обнаружили масонский знак у прилетевшего из Дубая в Москву пассажира

Сообщается, что масонский знак Королевского ордена Шотландии находился среди 78 старинных монет XVIII-XX веков в одном из ботинок и в кармане куртки пассажира. По словам мужчины, он приобрел ценности для личного пользования на рынке в Йоханнесбурге (ЮАР) и не знал, что они подлежат декларированию.

Эксперты полагают, что 62 монеты были отчеканены в Мозамбике, ОАЭ, ЮАР, Великобритании и других государствах в прошлом столетии, еще 16 серебряных и медных монет были признаны культурными ценностями, для ввоза которых необходимо разрешение Минкультуры России.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды культурных ценностей.

Ранее сотрудники Пулковской таможни пресекли контрабанду мармеладных конфет с каннабисом, запрещенные вещества обнаружили у прилетевшего в Санкт-Петербург 38-летнего гражданина Германии.

