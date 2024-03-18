В США задержали контрабандиста за провоз 40 черепах в носках

Уроженца Китая задержали в Калифорнии. В его посылках обнаружили 40 восточных коробчатых черепах, которые находятся под защитой Конвенции о международной торговле исчезающими видами дикой флоры и фауны.

Эти земноводные могут жить больше 100 лет. У них также красивый цветастый панцирь. На рынке за 40 таких черепах можно было бы получить порядка 2,25 миллиона долларов.

Ранее сотрудники Балтийской таможни в Санкт-Петербурге обнаружили более 11 килограммов кокаина в контейнере с бананами, привезенном из Бельгии, отмечает RT.

