В США задержали контрабандиста за провоз 40 черепах в носках
Мужчину обвиняют в контрабанде за перевозку редких черепах в носках, передает Sky News.
Уроженца Китая задержали в Калифорнии. В его посылках обнаружили 40 восточных коробчатых черепах, которые находятся под защитой Конвенции о международной торговле исчезающими видами дикой флоры и фауны.
Эти земноводные могут жить больше 100 лет. У них также красивый цветастый панцирь. На рынке за 40 таких черепах можно было бы получить порядка 2,25 миллиона долларов.
Ранее сотрудники Балтийской таможни в Санкт-Петербурге обнаружили более 11 килограммов кокаина в контейнере с бананами, привезенном из Бельгии, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru