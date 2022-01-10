Мужчина попытался задушить таксиста в Кирове

В Кирове возбудили уголовное дело после того, как пассажир такси попытался убить водителя. Об этом сообщили в областном следственном управлении СК РФ.

По версии следствия, 7 января 2022 года 21-летний житель Кирова вызвал такси к дому на улице Мостовицкой. Сидя в автомобиле, он накинул веревку на шею 34-летнего водителя и попытался его задушить, но пострадавший оказал сопротивление. После этого злоумышленник покинул машину, скрывшись с места преступления.