Таксист ранен в живот на юго-востоке Москвы

Таксист получил ранение в живот острым предметом в ходе конфликта на юго-востоке столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую полицию.

Уточняется, что инцидент произошел на Волжской улице. По данным агентства, рана неглубокая.

За последние 10 дней это уже второй инцидент с нападением на таксиста. Ранее 4 августа сообщалось, что на западе Москвы пассажир такси ранил водителя ножом в ходе возникшего спора. Отмечалось, что пассажир ударил водителя ножом по руке.

