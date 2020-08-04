Пассажир такси ранил водителя ножом в Москве

На западе Москвы пассажир такси ранил водителя ножом в ходе возникшего конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на московскую полицию.

Отмечается, что инцидент произошел около 22 вечера в районе Олимпийской деревни, дом 11. По данным агентства, пассажир ударил водителя ножом по руке.

В настоящее время полиция разбирается в произошедшем.



