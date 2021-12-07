Такси с пассажиркой упал в Москву-реку в центре столицы. Видео

По данным РИА Новости, в момент инцидента, в такси была пассажирка. Девушку удалось спасти, она получила ссадины и отказалась от госпитализации.

Автомобиль с помощью крана вытащили из воды. При этом о судьбе водителя не сообщается.

Ранее член общественного совета Минтранса России Андрей Попков на пресс-конференции в НСН обвинил агрегаторов такси в формальном медосвидетельствовании водителей.

