Такси с пассажиркой упал в Москву-реку в центре столицы. Видео

В Москве во вторник произошло ДТП, в результате которого автомобиль такси упал в Москву-реку, сообщает Telegram-канал «Дептранс. оперативно».

Инцидент произошел на Бережковской набережной, напротив Новодевичьего монастыря.

По данным РИА Новости, в момент инцидента, в такси была пассажирка. Девушку удалось спасти, она получила ссадины и отказалась от госпитализации.

Автомобиль с помощью крана вытащили из воды. При этом о судьбе водителя не сообщается.

Ранее член общественного совета Минтранса России Андрей Попков на пресс-конференции в НСН обвинил агрегаторов такси в формальном медосвидетельствовании водителей.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТПТаксиМосква
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