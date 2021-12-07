Такси с пассажиркой упал в Москву-реку в центре столицы. Видео
В Москве во вторник произошло ДТП, в результате которого автомобиль такси упал в Москву-реку, сообщает Telegram-канал «Дептранс. оперативно».
Инцидент произошел на Бережковской набережной, напротив Новодевичьего монастыря.
По данным РИА Новости, в момент инцидента, в такси была пассажирка. Девушку удалось спасти, она получила ссадины и отказалась от госпитализации.
Автомобиль с помощью крана вытащили из воды. При этом о судьбе водителя не сообщается.
Ранее член общественного совета Минтранса России Андрей Попков на пресс-конференции в НСН обвинил агрегаторов такси в формальном медосвидетельствовании водителей.
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