Тайский солдат, устроивший массовое убийство, застрелил спецназовцы в торговом центре
Тайский военнослужащий, устроивший стрельбу в городе Накхонратчасима, убивший порядка 20 человек и ранивший еще 31 человека, покинул торговый ценр, в котором взял заложников. При этом, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Thai Rath, он убил одного бойца спецназа и ранил другого.
Напомним, что военнослужащий армии Таиланда Джакрапант Томма 8 февраля убил своего командира и еще двух человек в военном лагере. После этого он угнал джип и начал расстреливать людей на улице города Накхонратчасима. Позднее он ворвался в торговый центр, где также открыл стрельбу и захватил заложников. При этом он вел прямые трансляции в Facebook и выкладывал селфи. В одном из опубликованных видео он заявил, что «настолько устал стрелять по людям, что не может и пальцем пошевелить».
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