Тайский солдат, устроивший массовое убийство, застрелил спецназовцы в торговом центре

Напомним, что военнослужащий армии Таиланда Джакрапант Томма 8 февраля убил своего командира и еще двух человек в военном лагере. После этого он угнал джип и начал расстреливать людей на улице города Накхонратчасима. Позднее он ворвался в торговый центр, где также открыл стрельбу и захватил заложников. При этом он вел прямые трансляции в Facebook и выкладывал селфи. В одном из опубликованных видео он заявил, что «настолько устал стрелять по людям, что не может и пальцем пошевелить».









