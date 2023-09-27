Тайские спасатели нашли тело сбитого катером российского туриста

Тайские спасатели обнаружили тело российского туриста, которого сбил скоростной катер на Паттайе, сообщает тайская газета Bangkok Post.

Турист из России попал под винты катера в Паттайе

В сообщении говорится, что погибшего 22-летнего россиянина нашли на камнях у пляжа Хаад Тиан на острове Ко Лан. На его теле полицейские обнаружили порезы от лопастей винта.

Стражи порядка арестовали водителя скоростного катера Таватчая Чомпупуанга. Мужчина заявил, что не знал, что его катер кого-то сбил.

Россиянин и его тайская девушка пропали 25 сентября, после того как их сбил катер. Её тело нашли на следующий день, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Павел Львов
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