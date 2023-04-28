Таганский районный суд оправдал предпринимателя, обвиняемого в убийстве российского хоккеиста
Таганский районный суд столицы оправдал 38-летнего бизнесмена Армена Куюмджи, которого обвиняли в убийстве российского хоккеиста студенческой лиги Романа Дидура. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что оправдательный вердикт в отношении Куюмджи вынесли присяжные заседатели. По их мнению, предприниматель не совершал данного преступления. Бизнесмена освободили из-под стражи в зале суда.
Напомним, Дидур погиб на Николоямской улице (ЦАО) в ночь на 24 апреля 2022 года, когда пытался с друзьями попасть в ресторан «Баклажан». После того, как сотрудники заведения не согласились впустить молодых людей, завязался конфликт. В результате него хоккеист получил смертельное ранение.
Ранее президента лиги NFC по грэпплингу и ММА, многократного чемпиона мира по джиу-джитсу и грэпплингу Видади Марданова застрелили в дагестанском Дербенте. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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