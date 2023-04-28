Таганский районный суд оправдал предпринимателя, обвиняемого в убийстве российского хоккеиста

Отмечается, что оправдательный вердикт в отношении Куюмджи вынесли присяжные заседатели. По их мнению, предприниматель не совершал данного преступления. Бизнесмена освободили из-под стражи в зале суда.

Напомним, Дидур погиб на Николоямской улице (ЦАО) в ночь на 24 апреля 2022 года, когда пытался с друзьями попасть в ресторан «Баклажан». После того, как сотрудники заведения не согласились впустить молодых людей, завязался конфликт. В результате него хоккеист получил смертельное ранение.

Ранее президента лиги NFC по грэпплингу и ММА, многократного чемпиона мира по джиу-джитсу и грэпплингу Видади Марданова застрелили в дагестанском Дербенте. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

