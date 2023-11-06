Табун из 14 лошадей погиб в ДТП в Оренбургской области

По данным полиции, инцидент произошёл на автодороге «Орск - Шильда - граница Челябинской области». Близ села Тасбулак Новоорского района 39-летний житель Орска, управлявший автомобилем Toyota Land Cruiser, сбил лошадей, которые принадлежали одному из местных жителей.

Стражи порядка уточнили, что все животные погибли. Водитель внедорожника сломал нижнюю челюсть и получил множественные травмы лица - после оказания медпомощи его отпустили домой.

Ранее в Азербайджане на 480-м километре трассы «Баку - Газах» вблизи села Дашсалахлы произошло ДТП в котором погибли 57 овец, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

