Табун из 14 лошадей погиб в ДТП в Оренбургской области
Табун из 14 лошадей погиб в ДТП в Оренбургской области, сообщает РИА Новости.
По данным полиции, инцидент произошёл на автодороге «Орск - Шильда - граница Челябинской области». Близ села Тасбулак Новоорского района 39-летний житель Орска, управлявший автомобилем Toyota Land Cruiser, сбил лошадей, которые принадлежали одному из местных жителей.
Стражи порядка уточнили, что все животные погибли. Водитель внедорожника сломал нижнюю челюсть и получил множественные травмы лица - после оказания медпомощи его отпустили домой.
Ранее в Азербайджане на 480-м километре трассы «Баку - Газах» вблизи села Дашсалахлы произошло ДТП в котором погибли 57 овец, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru