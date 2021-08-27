Названы трассы Подмосковья с повышенным риском столкновения с лосями

Глава «Союза безопасности дорожного движения Московской области» Светлана Заболоцкая назвала трассы региона, на которых существует повышенная вероятность столкновения с лосем.

По словам Заболоцкой, это трассы Москва – Минск, Москва – Рига и Дмитровский округ. Также она отметила многочисленность популяции лосей в Нижегородской, Калужской, Кировской и Псковской областях.

Заболоцкая подчеркнула, что наибольшую активность лоси проявляют в конце августа - начале сентября из-за периода гона. Она порекомендовала в эфире «Радио 1» водителям внимательно следить за дорожными знаками и пропускать дикое животное в случае встречи с ним без дополнительных маневров во избежании опасных ДТП.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Подмосковье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры