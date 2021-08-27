Названы трассы Подмосковья с повышенным риском столкновения с лосями
Глава «Союза безопасности дорожного движения Московской области» Светлана Заболоцкая назвала трассы региона, на которых существует повышенная вероятность столкновения с лосем.
По словам Заболоцкой, это трассы Москва – Минск, Москва – Рига и Дмитровский округ. Также она отметила многочисленность популяции лосей в Нижегородской, Калужской, Кировской и Псковской областях.
Заболоцкая подчеркнула, что наибольшую активность лоси проявляют в конце августа - начале сентября из-за периода гона. Она порекомендовала в эфире «Радио 1» водителям внимательно следить за дорожными знаками и пропускать дикое животное в случае встречи с ним без дополнительных маневров во избежании опасных ДТП.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 630 / сут.
Умерли
179 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+19 661 / сут.
- В Москве девушка погибла при опрокидывании мопеда
- Криштиану Роналду официально вернулся в «Манчестер Юнайтед»
- СМИ: объявленную в розыск в Белоруссии певицу Анжелику Агурбаш задержали в Москве
- Пентагон: талибы выпустили из тюрем тысячи заключенных
- Основатель рок-группы «Смысловые галлюцинации» впал в кому
- Летевший в Новосибирск самолёт вернулся в Сургут из-за срабатывания датчика
- «Манчестер Юнайтед» намерен вернуть Криштиану Роналду
- СМИ: экипаж упавшего под Пермью Су-24 нашли живым
- Уголовное дело возбудили из-за лесного пожара в Тольятти
- Блогер, распыливший газ в лицо женщине, арестован на два месяца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru