Сына главы Нюрбинского улуса задержали по подозрению в убийстве сестры и матери в Якутии

21-летний сын главы Нюрбинского улуса в Якутии Алексея Иннокентьева задержан по подозрению в убийстве сестры и матери. Об этом сообщили в СУ СК РФ по республике.

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Представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая рассказала, что тела 34-летней и 51-летней женщин с ножевыми ранениями были обнаружены 15 июня примерно в 22:00 часа вечера. Как сообщает издание Lenta.ru, к моменту обнаружения потерпевших одна из них уже была мертва, а вторую госпитализировали в больницу, где пытались спасти, но позже она скончалась.

Сейчас с подозреваемым работают следователи. Они выясняют мотивы совершения правонарушения задержанным на месте преступления молодым человеком.

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ФОТО: pxhere.com
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