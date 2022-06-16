Сына главы Нюрбинского улуса задержали по подозрению в убийстве сестры и матери в Якутии

Представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая рассказала, что тела 34-летней и 51-летней женщин с ножевыми ранениями были обнаружены 15 июня примерно в 22:00 часа вечера. Как сообщает издание Lenta.ru, к моменту обнаружения потерпевших одна из них уже была мертва, а вторую госпитализировали в больницу, где пытались спасти, но позже она скончалась.

Сейчас с подозреваемым работают следователи. Они выясняют мотивы совершения правонарушения задержанным на месте преступления молодым человеком.