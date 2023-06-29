СМИ: В Москве из окна выпала вице-президент Локо-банка

Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что инцидент произошёл ночью 24 июня, тело 28-летней женщины было обнаружено возле одного из подъездов дома, в котором она проживала.

«Вечером 23 июня погибшая звонила своему 34-летнему знакомому и пригласила его в гости... Около трёх часов ночи она выпала из окна», — добавил собеседник.

По факту трагедии правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее в Москве погиб выпавший из окна бывший игрок любительского футбольного клуба «Локомотив» Максим Артемов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

