СМИ: В Москве из окна выпала вице-президент Локо-банка
Вице-президент Локо-банка Кристина Байкова погибла в результате падения с 11-го этажа апартаментов на Ходынском бульваре в Москве, сообщает ИА «Регнум».
Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что инцидент произошёл ночью 24 июня, тело 28-летней женщины было обнаружено возле одного из подъездов дома, в котором она проживала.
«Вечером 23 июня погибшая звонила своему 34-летнему знакомому и пригласила его в гости... Около трёх часов ночи она выпала из окна», — добавил собеседник.
По факту трагедии правоохранительные органы проводят проверку.
Ранее в Москве погиб выпавший из окна бывший игрок любительского футбольного клуба «Локомотив» Максим Артемов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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