В Ереване после землетрясения начались проблемы с интернетом
В Ереване начались проблемы с выходом в Интернет после землетрясения, которое произошло в пригороде. На юго-востоке от столицы толчки достигли силы 4,7 баллов, сообщили в МЧС Армении.
«Тринадцатого февраля ...сейсмологическая станция территориальной службы сейсмической защиты зарегистрировала в 8 километрах юго-восточнее Еревана землетрясение магнитудой 4,7. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, сила подземных толчков в эпицентре составила 6-7 баллов», - сообщается на сайте ведомства.
При этом в столице Армении землетрясение ощущали магнитудой 5-6 баллов, в Араратской, Арагацотнской, Армавирской, Ширакской и Вайоц-Дзорской областях – 3-4 балла.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
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