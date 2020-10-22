Свыше 30 человек эвакуированы из-за пожара в кадетском корпусе под Ярославлем

В кадетском корпусе на территории частной православной гимназии в Ярославской области произошел пожар, в результате инцидента эвакуированы более 30 человек, сообщают экстренные службы .

В сообщении отмечается, что пожар тушили 29 человек и 12 единиц техники. Пожар локализован на площади почти 300 квадратных метров. Сведения о пострадавших пока не поступали.

Ранее Следственный комитет России завершил расследование о гибели детей при пожаре в лагере “Холдоми”.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:Ярославская ОбластьПожар
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