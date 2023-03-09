Связанный с делом Сафронова политолог Воронин получил 13 лет колонии за госизмену

Мосгорсуд признал политолога Демури Воронина, который проходил по одному из эпизодов дела экс-советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, виновным в государственной измене, сообщает ТАСС.

Экс-советника главы «Роскосмоса» Сафронова этапировали в Красноярский край

По версии следствия, в 2015 году Сафронов передал Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, за что получил вознаграждение в размере 248 долларов .

Воронин, имеющий гражданство Германии и России, был арестован в феврале 2021 года. Мосгорсуд приговорил его к 13 годам и трём месяцам колонии.

Ранее первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, который по делу о госизмене получил 22 года колонии строгого режима, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПриговорМосгорсудГосизменаИван Сафронов
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